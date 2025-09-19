Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Kommunal-Wahlen in NRW

In dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen haben die Bürger gewählt. Es war eine Kommunal-Wahl. Das heißt: Die Bürger entscheiden über die Politiker in ihrer Stadt, in ihrem Dorf oder in ihrem Land-Kreis.

Ein Zettel weist den Weg zu einem Wahl-Lokal.
Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben neue Stadt-Räte und Bürgermeister gewählt. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
Bei einer Kommunal-Wahlen entscheiden sich viele Menschen für die Kandidaten, die sie besonders mögen. Oft kennen sie die Kandidaten persönlich. Trotzdem geht es auch um die Parteien. Auch die Politiker von den Bundes-Parteien schauen, wie die Wahlen ausgehen. Nordrhein-Westfalen ist das größte Bundes-Land in Deutschland.
Bei diesen Kommunal-Wahlen haben insgesamt Politiker und Politikerinnen von der Partei CDU die meisten Stimmen bekommen. Die CDU hat insgesamt aber weniger Stimmen bekommen als bei der Wahl vor 5 Jahren. Auch die Parteien SPD, Grüne und FDP haben weniger Stimmen bekommen. Die Parteien AfD und Linke haben mehr Stimmen bekommen als beim letzten Mal. Bei der AfD waren es deutlich mehr Stimmen.
In vielen Städten und Land-Kreisen ist aber noch nicht klar, wer regiert. Dort hat kein Kandidat mehr als die Hälfte von den Stimmen bekommen. Jetzt gibt es eine Stich-Wahl. Das heißt: Die Bürger entscheiden sich dann nur noch zwischen den 2 erfolgreichsten Kandidaten. Die Stich-Wahl ist am 28. September.
In Nordrhein-Westfalen sind außerdem noch Integrations-Räte gewählt worden. Bei dieser Wahl können Menschen abstimmen, wenn ihre Familie nicht aus Deutschland stammt. Die Integrations-Räte kümmern sich in der Politik um die Dinge, die mit diesen Menschen zu tun haben.
Wörter-Buch

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • SPD

    Die SPD ist eine von den großen Parteien in Deutschland. SPD ist die Abkürzung für Sozial-Demokratische Partei Deutschlands. Die SPD nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint.

  • Die Grünen

    Die Grünen sind eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von den Grünen sitzen im Bundestag und in vielen Landtagen. Die Grünen finden die Umwelt-Politik besonders wichtig.

  • FDP

    Die FDP ist eine Partei in Deutschland. Die Abkürzung bedeutet: Freie Demokratische Partei. Die FDP gehört zu den liberalen Parteien. Die FDP meint zum Beispiel: Man soll der Wirtschaft und den Menschen nicht zu viele Vorschriften machen.

  • Die Linke

    Die Linke ist eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von der Linken sitzen im Bundestag und in mehreren Landtagen. Die Linke findet die Sozial-Politik besonders wichtig. Die Linke ist in Ost-Deustschland stärker als in West-Deutschland.

  • AfD

    Die AfD ist eine politische Partei in Deutschland. Die Abkürzung steht für: Alternative für Deutschland. Die AfD gibt es seit dem Jahr 2013. Im Jahr 2017 ist sie in den Bundestag gekommen. Am Anfang war die AfD vor allem gegen den Euro. Später hat sie vor allem gegen Flüchtlinge und gegen den Islam protestiert. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien finden das ausländer-feindlich. Deshalb wollen sie mit der AfD nicht zusammen-arbeiten.

