Expertinnen empfehlen: Frühe Abtreibungen sollten erlaubt werden

Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen sagt: Abtreibungen sollten am Anfang von einer Schwangerschaft erlaubt werden. In Deutschland sind Abtreibungen eigentlich verboten. Aber in einigen Fällen werden Abtreibungen trotzdem nicht bestraft.

12.04.2024