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Maria Kolesnikowa nimmt Karls-Preis entgegen

Maria Kolesnikowa ist eine Oppositions-Politikerin aus dem Land Belarus. Sie hat schon vor 4 Jahren einen wichtigen Preis von der Stadt Aachen bekommen. Er heißt "Karls-Preis". Kolesnikowa konnte den Preis erst jetzt persönlich annehmen.

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Maria Kolesnikowa steht im Rathaus von Aachen vor einer roten Tür. Sie lächelt.
Maria Kolesnikowa hat in Aachen den Karls-Preis bekommen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)
2022 ging das noch nicht. Denn Maria Kolesnikowa war damals im Gefängnis in Belarus. Der Grund war: Nach der Präsidentschafts-Wahl im Jahr 2020 hat es in Belarus viele Proteste gegeben. Die Menschen haben gesagt: Präsident Alexander Lukaschenko hat die Wahl nicht gewonnen. Er hat bei der Wahl betrogen. Auch Maria Kolesnikowa hat damals Proteste gegen Lukaschenko organisiert. Deswegen hat ein Gericht sie zu 11 Jahren Straf-Lager verurteilt.
Im letzten Dezember ist Maria Kolesnikowa aus dem Gefängnis freigelassen worden. Heute lebt sie in Deutschland. Sie sagt: Der Preis ist eine große Ehre für mich.
Die Stadt Aachen vergibt den Karls-Preis jedes Jahr. Der Preis ist für Menschen, die sich besonders für Europa einsetzen.

Wörter-Buch

  • Belarus

    Belarus ist ein Land in Ost-Europa. Früher hieß es Weiß-Russland. Die Haupt-Stadt heißt Minsk. Belarus ist eine Diktatur. Das heißt, die Menschen können dort nicht frei leben. Der Präsident von Belarus heißt Alexander Lukaschenko. Belarus gehörte früher zusammen mit Russland und anderen Ländern zur Sowjet-Union.

  • Karls-Preis

    Der Karls-Preis wird einmal im Jahr in Aachen verliehen. Es ist ein Preis für Menschen, die etwas wichtiges für Europa geleistet haben. Den Karls-Preis bekommen oft Politiker. Der Name Karls-Preis kommt von Karl dem Großen. Das war ein Kaiser im Mittelalter. Er hat vor über 1.000 Jahren über weite Teile Europas geherrscht. Aachen war damals eine sehr wichtige Stadt in seinem Reich.

  • Opposition

    Opposition nennt man die Parteien in einem Land, die nicht regieren. Aufgabe der Opposition ist es, zu überwachen, ob die Regierung gute Arbeit leistet. In manchen Ländern wird die Opposition aber unterdrückt und daran gehindert, ihre Arbeit zu machen.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

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