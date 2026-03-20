Maria Kolesnikowa nimmt Karls-Preis entgegen

Maria Kolesnikowa hat in Aachen den Karls-Preis bekommen. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

2022 ging das noch nicht. Denn Maria Kolesnikowa war damals im Gefängnis in Belarus. Der Grund war: Nach der Präsidentschafts-Wahl im Jahr 2020 hat es in Belarus viele Proteste gegeben. Die Menschen haben gesagt: Präsident Alexander Lukaschenko hat die Wahl nicht gewonnen. Er hat bei der Wahl betrogen. Auch Maria Kolesnikowa hat damals Proteste gegen Lukaschenko organisiert. Deswegen hat ein Gericht sie zu 11 Jahren Straf-Lager verurteilt.

Im letzten Dezember ist Maria Kolesnikowa aus dem Gefängnis freigelassen worden. Heute lebt sie in Deutschland. Sie sagt: Der Preis ist eine große Ehre für mich.

Die Stadt Aachen vergibt den Karls-Preis jedes Jahr. Der Preis ist für Menschen, die sich besonders für Europa einsetzen.