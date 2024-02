Der britische König Charles, der 3. (dpa / picture alliance / Aaron Chown)

Die Krebs-Krankheit von Charles ist bei einer Untersuchung im Kranken-Haus entdeckt worden. Das britische Königs-Haus hat nicht gesagt, was für eine Art von Krebs es ist. Manche Krebs-Arten sind gefährlicher als andere.

Das Königs-Haus hat gesagt: Charles wird jetzt von Ärzten gegen den Krebs behandelt. Er kann aber weiter seine Regierungs-Geschäfte erledigen.

Charles ist schon 75 Jahre alt. Viele Menschen in Groß-Britannien und in anderen Ländern machen sich jetzt große Sorgen um den König. in Deutschland hat Bundes-Präsident Steinmeier gesagt: Charles ist ein großer Freund von Deutschland. Ich wünsche ihm, dass er schnell wieder gesund wird.

Charles ist noch nicht lange König: Er hat die Krone erst im September 2022 bekommen. Damals ist seine Mutter gestorben: Elizabeth die 2. war 70 Jahre lang Königin.