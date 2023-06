Douce Steiner ist Köchin des Jahres

Die Köchin Douce Steiner in der Küche von ihrem Restaurant. (Michael Wissing BFF)

Douce Steiner gehört das Restaurant "Hirschen" in der Stadt Sulzburg in Süd-Deutschland. Fach-Leute sagen: Douce Steiner kocht besonders gutes und außergewöhnliches Essen. Deshalb ist sie für uns die Köchin des Jahres 2023.

Die Fach-Leute arbeiten für das Buch "Gault-Millau". In dem Buch steht, ob das Essen in einem Restaurant gut oder schlecht ist. "Gault-Millau" vergibt die Auszeichnung Koch des Jahres seit 35 Jahren. Bisher haben die Auszeichnung aber immer nur Männer bekommen. In diesem Jahr haben die Fach-Leute von "Gault-Millau" nur Frauen ausgezeichnet.