Neue Regeln zum Klima-Schutz

In Deutschland sind die 3 Parteien SPD, Grüne und FDP in der Bundes-Regierung. Man sagt auch: Sie sind in einer Koalition. Die 3 Parteien hatten in den letzten Wochen immer wieder Streit. Darum haben die Chefinnen und Chefs von den Parteien jetzt lange miteinander verhandelt. Sie haben einige Sachen beschlossen.

31.03.2023