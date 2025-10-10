Bundes-Regierung beschließt Reform von Bürger-Geld

Markus Söder, Friedrich Merz, Bärbel Bas und Lars Klingbeil erklären die neuen Regeln für die Grund-Sicherung. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Grund-Sicherung ist für Menschen gedacht, die gerade keine Arbeit haben. Die Regierung sagt: Die Grund-Sicherung soll nur an Menschen gezahlt werden, die sich wirklich um neue Arbeit bemühen.

Darum soll das Geld gekürzt werden, wenn Arbeits-Suchende nicht zu ihren Terminen im Arbeits-Amt kommen. Wenn sie mehrmals nicht kommen, sollen die Geld-Zahlungen ganz gestrichen werden. Das gilt auch, wenn Menschen eine Arbeit einfach ablehnen.

Es soll aber auch Ausnahmen geben: zum Beispiel für Menschen, die wegen einer Krankheit gerade keine Arbeit suchen können.

Die Partei Die Grünen findet die neue Grund-Sicherung zu streng, weil auch Familien davon betroffen sind. Die Partei AfD meint: Die geplante Grund-Sicherung ist nicht streng genug. Diese Pläne von CDU, CSU und SPD müssen jetzt im Bundestag von allen Parteien beraten werden.