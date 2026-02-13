Bundestags-Präsidentin Klöckner besucht Gaza-Streifen

Bundestags-Präsidentin Klöckner neben israelischen Soldatinnen vor dem Besuch im Gaza-Streifen. (picture alliance / dpa / Ulrich Steinkohl)

Die Politiker sagen: Der Besuch war einseitig. Klöckner hat keine Palästinenser getroffen. Im Gaza-Streifen leben aber überwiegend Palästinenser.

Klöckner hat nach dem Besuch gesagt: Internationale Beobachter sollen Zugang zum Gaza-Streifen bekommen. Außerdem soll es einen Zeit-Plan für Frieden im Gaza-Streifen geben.

Im Oktober 2023 hatte die palästinensische Terror-Organisation Hamas Israel überfallen. Sie hat mehr als 1.000 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen entführt. Danach hat Israel den Gaza-Streifen angegriffen. Es war 2 Jahre Krieg. Mehrere zehn-tausend Palästinenser wurden getötet. Viele Gebäude im Gaza-Streifen sind zerstört.

Jetzt gibt es eine Waffen-Ruhe zwischen Israel und der Hamas. Es wird aber immer wieder dagegen verstoßen.