Deutschland gibt Geld für Schutz von Regen-Wald

Regen-Wald soll besser geschützt werden. (Imago / Westend61 )

Der Umwelt-Minister von Deutschland heißt Carsten Schneider. Er hat gesagt: Wir helfen Ländern dabei, den Regen-Wald zu schützen. Sonst könnte der Klima-Wandel noch schlimmer werden.

Deutschland wird in den nächsten Jahren 1 Milliarde Euro in einen globalen Fonds einzahlen. Ein Fonds ist so etwas wie ein Bank-Konto. Länder können von dort Geld bekommen, wenn sie den Regen-Wald schützen. Auch andere Länder geben Geld für den Fonds.

Die Regierung von Brasilien hat den Fonds erfunden. In Brasilien gibt es viel Regen-Wald. Brasilien will mehr Geld bekommen, wenn sie den Regen-Wald schützen. Denn der Regen-Wald ist wichtig für das Klima auf der Welt. Der Fonds hat aber auch eine andere Regel: Wenn Länder den Regen-Wald zerstören, müssen sie eine Strafe zahlen.

Regen-Wälder speichern CO2. CO2 ist ein Gas und sorgt dafür, dass sich die Erde erwärmt. Wenn es weniger Regen-Wald gibt, kommt mehr CO2 in die Luft. Dadurch wird der Klima-Wandel schlimmer.