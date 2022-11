Enttäuschung über Klima-Konferenz

Die Klima-Konferenz heißt auch COP. Die Konferenz war jetzt zum 27. Mal. Deshalb steht auf dem Logo: COP27. (picture alliance / NurPhoto / Dominika Zarzycka)

Den Text nennt man auch Abschluss-Erklärung. In dem Text stehen Dinge, auf die sich die Länder geeinigt haben. Zum Beispiel: Industrie-Länder sollen jetzt Gelder in einen neuen Topf bezahlen. Aus diesem Topf bekommen Länder dann Geld, in denen der Klima-Wandel schlimme Schäden macht.

Denn reiche Industrie-Länder haben schon lange Zeit viel Kohle und Öl verbrannt und dadurch den Klima-Wandel schlimmer gemacht. Der Klima-Wandel macht die schlimmsten Schäden aber in Ländern, die kaum Kohle und Öl verbannt haben. Zu den Ländern gehören zum Beispiel Insel-Länder. Kleine Insel-Länder könnten bald im Meer versinken. Denn durch den Klima-Wandel steigt der Meeres-Spiegel an.

Die betroffenen Länder hatten schon sehr lange so einen Geld-Topf gefordert. Es gibt aber auch Kritik. Einige Menschen sagen: Der Text ist sehr ungenau. Erst bei der nächsten Klima-Konferenz soll verhandelt werden, wer wie viel Geld geben muss. Darüber gab es jetzt schon Streit. China zum Beispiel verbrennt sehr viel Kohle. China sagt aber: Wir sind noch kein Industrie-Land. Denn wir verbrennen noch nicht so lange Kohle wie die Länder zum Beispiel in Europa. Deshalb will China kein Geld für die betroffenen Länder geben.

Die Welt-Klima-Konferenz war in dem Land Ägypten. Bei der Konferenz überlegen die Länder jedes Jahr, wie sie den Klima-Wandel langsamer machen können.