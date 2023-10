Jugendliche aus Portugal verklagen Staaten auf mehr Klimaschutz (AP / dpa / Jean-Francois Badias)

Die jungen Menschen klagen gegen 32 Länder in Europa. Die jungen Leute finden: Die Länder tun nicht genug für die Umwelt. Die Länder machen damit unsere Zukunft kaputt. Denn es wird wärmer auf der Erde. Und es gibt mehr Natur-Katastrophen. Zum Beispiel gibt es immer mehr Wald-Brände und Überschwemmungen.

Die jungen Leute klagen am Europäischen Gerichts-Hof für Menschen-Rechte. Das Gericht ist in der Stadt Straßburg in dem Land Frankreich. Das Gericht untersucht, ob sich die europäischen Länder an die Menschen-Rechte halten. In ein paar Monaten soll es ein Urteil geben. Die Länder müssen sich an das Urteil halten.