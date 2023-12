Es gibt zu wenige Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland. (imago / Sven Simon)

Die Fach-Leute sagen: In Deutschland gibt es nicht genug Plätze in den Kitas. Es fehlen mehr als 400.000 Plätze. Dabei gibt es eigentlich ein Gesetz. In dem Gesetz steht: Alle Kinder unter 3 Jahren haben ein Recht auf einen Kita-Platz.

Die Fach-Leute sagen: Immer mehr Eltern in Deutschland wollen, dass ihre Kinder in eine Kita gehen. Und in vielen Kitas gibt es auch zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Die Fach-Leute fordern: Es müssen neue Kitas gebaut werden. Und es müssen viel mehr Fach-Kräfte in den Kitas eingestellt werden.

In mehreren Städten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas gestreikt, zum Beispiel in Berlin und Hamburg. Das heißt: Sie sind auf die Straße gegangen und haben mehr Geld für ihre Arbeit gefordert.