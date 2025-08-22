Komplette Kirche in Schweden umgezogen

Die Kirche von Kiruna ist umgezogen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fredrik Sandberg)

Die Kirche steht in der Stadt Kiruna. Die Kirche ist mehr als 100 Jahre alt. Das Gebäude ist ungefähr 40 Meter breit und 35 Meter hoch. Es wiegt 670 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie 225 Elefanten wiegen. Der Spezial-Laster konnte nur sehr langsam fahren. Deshalb dauerte der Umzug von der Kirche 2 Tage.

Die Kirche musste wegen dem Berg-Bau umziehen. Es gibt ein Berg-Werk in der Nähe. Weil das größer geworden ist, ist der Boden in einem Teil von Kiruna nicht mehr so stabil. Deswegen müssen außer der Kirche noch andere Gebäude umziehen. Die Gebäude werden um mehrere Kilometer versetzt.

Für viele Menschen in Schweden ist der Umzug etwas Besonderes. Sogar der König von Schweden kommt vorbei. Der Umzug wurde im Internet gezeigt. Es gibt aber auch Kritik am Berg-Bau. Denn wenn es den nicht geben würde, müsste die Kirche nicht für sehr viel Geld umziehen.