Komplette Kirche in Schweden umgezogen

In dem Land Schweden ist etwas Ungewöhnliches passiert. Eine komplette Kirche ist umgezogen. Ein Spezial-Laster hat die Kirche aus Holz zu einem anderen Ort bewegt.

Eine rote Kirche steht auf einem großen Laster.
Die Kirche von Kiruna ist umgezogen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Fredrik Sandberg)
Die Kirche steht in der Stadt Kiruna. Die Kirche ist mehr als 100 Jahre alt. Das Gebäude ist ungefähr 40 Meter breit und 35 Meter hoch. Es wiegt 670 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie 225 Elefanten wiegen. Der Spezial-Laster konnte nur sehr langsam fahren. Deshalb dauerte der Umzug von der Kirche 2 Tage.
Die Kirche musste wegen dem Berg-Bau umziehen. Es gibt ein Berg-Werk in der Nähe. Weil das größer geworden ist, ist der Boden in einem Teil von Kiruna nicht mehr so stabil. Deswegen müssen außer der Kirche noch andere Gebäude umziehen. Die Gebäude werden um mehrere Kilometer versetzt.
Für viele Menschen in Schweden ist der Umzug etwas Besonderes. Sogar der König von Schweden kommt vorbei. Der Umzug wurde im Internet gezeigt. Es gibt aber auch Kritik am Berg-Bau. Denn wenn es den nicht geben würde, müsste die Kirche nicht für sehr viel Geld umziehen.
Wörter-Buch

  • Schweden

    Schweden ist ein Land in Europa. Die Hauptstadt von Schweden heißt Stockholm. Die meisten Menschen in Schweden sprechen Schwedisch. Schweden gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Berg-Werk

    Ein Berg-Werk ist eine tiefe Grube in der Erde. Sie besteht meistens aus mehreren tiefen Schächten und langen Tunneln. Im Berg-Werk arbeiten Berg-Arbeiter. Sie holen wertvolle Stoffe aus der Erde, zum Beispiel Kohle, Gold, Diamanten oder Salz.

