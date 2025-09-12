Bekannter Aktivist im Land USA erschossen

Der Aktivist Charlie Kirk. Er ist erschossen worden. (The Deseret News / AP / Tess Crowley)

Kirk war auf dem Gelände von der Universität in der Stadt Orem. Er wurde erschossen, als er eine Rede halten wollte. Er war 31 Jahre alt. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Charlie Kirk hat schon mit 18 Jahren eine Organisation gegründet. Sie heißt "Turning Point USA" - das bedeutet "Wende-Punkt USA". Es ist eine rechte Organisation. Heute ist es die größte Organisation für rechte junge Menschen in den USA. Kirk hat auch einen Podcast gemacht. Kirk wollte immer Trump helfen. Dafür hat er auch gelogen. Er hat zum Beispiel über die Wahl im Jahr 2020 gelogen. Damals ist der Konkurrent von Trump Präsident geworden. Das war Joe Biden. Aber Trump und Kirk haben gesagt: Die Wahl ist gefälscht worden.

Trump sagt zu dem Tod von Kirk: Charlie Kirk war ein wunderbarer Amerikaner. Trump sagt: Kirk ist erschossen worden, weil er rechts war. Auch andere Politiker haben die Gewalt-Tat verurteilt. Der ehemalige Präsident Joe Biden hat zum Beispiel gesagt: Politische Gewalt darf in den USA keinen Platz haben.