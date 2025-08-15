Nach Hoch-Wasser: Kirche in Ahrweiler wieder geöffnet

Das Foto zeigt die Laurentius-Kirche in Ahrweiler im Jahr 2023. (dpa / Thomas Frey)

Die Kirche heißt Laurentius-Kirche. Sie ist in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Kirche ist mehr als 750 Jahre alt.

Bei dem Hoch-Wasser stand das Wasser mehr als 1 Meter hoch in der Kirche. Der Pfarrer heißt Jörg Meyrer. Er sagt: Als das Wasser wieder weg war, sah es schlimm aus. Überall lagen Kirchen-Bänke und andere Gegenstände. Alles war braun. Es hat gestunken.

Die Kirche wurde repariert. Sie hat einen neuen Boden und neue Bänke bekommen. Sie wurde neu gestrichen. Die Kirche hat auch einen neuen Altar.

Zu der Wieder-Eröffnung von der Kirche gab es einen Gottes-Dienst. Die Kirche war voll mit Menschen. Zu dem Gottes-Dienst kam auch der Bischof von der Stadt Trier. Er heißt Stephan Ackermann. Er sagt: Die Kirche Sankt Laurentius ist jetzt wieder für die Menschen da.