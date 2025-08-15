Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Nach Hoch-Wasser: Kirche in Ahrweiler wieder geöffnet

In dem Jahr 2021 hat es in Deutschland eine Hoch-Wasser-Katastrophe gegeben. Mehr als 180 Menschen sind gestorben. Das Hoch-Wasser hat Häuser, Straßen und Kirchen zerstört. Im Ahr-Tal ist jetzt eine bekannte Kirche wieder geöffnet.

Auf dem Foto ist eine Kirche zu sehen. An der Vorder-Seite steht ein Bau-Gerüst.
Das Foto zeigt die Laurentius-Kirche in Ahrweiler im Jahr 2023. (dpa / Thomas Frey)
Die Kirche heißt Laurentius-Kirche. Sie ist in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Kirche ist mehr als 750 Jahre alt.
Bei dem Hoch-Wasser stand das Wasser mehr als 1 Meter hoch in der Kirche. Der Pfarrer heißt Jörg Meyrer. Er sagt: Als das Wasser wieder weg war, sah es schlimm aus. Überall lagen Kirchen-Bänke und andere Gegenstände. Alles war braun. Es hat gestunken.
Die Kirche wurde repariert. Sie hat einen neuen Boden und neue Bänke bekommen. Sie wurde neu gestrichen. Die Kirche hat auch einen neuen Altar.
Zu der Wieder-Eröffnung von der Kirche gab es einen Gottes-Dienst. Die Kirche war voll mit Menschen. Zu dem Gottes-Dienst kam auch der Bischof von der Stadt Trier. Er heißt Stephan Ackermann. Er sagt: Die Kirche Sankt Laurentius ist jetzt wieder für die Menschen da.
Wörter-Buch

  • Hoch-Wasser

    Wenn ein Fluss Hoch-Wasser hat, fließt besonders viel Wasser darin. Dann kann es eine Überschwemmung geben. Hoch-Wasser gibt es zum Beispiel, wenn es längere Zeit sehr viel regnet. Oder im Frühling, wenn in den Bergen der Schnee schmilzt.

  • Bischof oder Bischöfin

    Ein Bischof oder eine Bischöfin ist eine wichtige Person in der Kirche. Er oder sie ist immer für eine bestimmte Region zuständig. In der Katholischen Kirche können nur Männer Bischof werden. In der Evangelischen Kirche gibt es auch Bischöfinnen.

