Film über Melania Trump in den Kinos

In den Kinos wird ein Film über Melania Trump gezeigt. Melania ist die Ehe-Frau von US-Präsident Trump. In den USA wollten viele Menschen den Film sehen.

Das Bild zeigt Melania Trump bei der Premiere von dem Film über sie. Sie hat ein schwarzes Kleid an. Hinter ihr an der Wand steht groß "Melania".
Melania Trump ist zur Premiere des Dokumentar-Films "Melania" gekommen. (Allison Robbert / AP / dpa)
Der Film ist ein Dokumentar-Film. Er zeigt das Leben von Melania Trump in den 20 Tagen, bevor Donald Trump zum 2. Mal Präsident geworden ist. In den USA wollten sehr viele Menschen den Film sehen. Am ersten Wochen-Ende wurden Tickets im Wert von 7 Millionen Dollar verkauft. Außerhalb von der USA, zum Beispiel in Europa, interessieren sich dagegen nur sehr wenige Menschen für den Film. Kritiker und Kritikerinnen finden den Film eher schlecht. Sie sagen: Er ist politische Werbung.
Produziert hat den Film das Studio Amazon MGM. Der Chef von Amazon ist Jeff Bezos. Er zeigt sich immer wieder an der Seite von Präsident Trump. Das Studio hat sehr viel Geld dafür bezahlt, dass es Melania Trump filmen durfte: 40 Millionen Dollar. Außerdem hat das Studio 35 Millionen Dollar für Werbung gezahlt. Damit ist "Melania" der teuerste Dokumentar-Film, den es bisher in den USA gab.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Amazon

    Amazon ist in dem Jahr 1994 gegründet worden. Die Konzernzentrale ist in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Online-Versand-Händler. Über Amazon kann man Bücher, CDs und vieles andere mehr kaufen. Auch Privatpersonen oder andere Unternehmen können über Amazon neue und gebrauchte Produkte anbieten. Amazon bietet aber auch eigene Markenprodukte an. Zum Beispiel das Lesegerät Amazon Kindle, das Tablet Amazon Fire HD oder den digitalen Sprachassistenten Echo. Immer wichtiger wird die Sparte Amazon Web Services (AWS).

zum Wörter-Buch