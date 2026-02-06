Film über Melania Trump in den Kinos

Melania Trump ist zur Premiere des Dokumentar-Films "Melania" gekommen. (Allison Robbert / AP / dpa)

Der Film ist ein Dokumentar-Film. Er zeigt das Leben von Melania Trump in den 20 Tagen, bevor Donald Trump zum 2. Mal Präsident geworden ist. In den USA wollten sehr viele Menschen den Film sehen. Am ersten Wochen-Ende wurden Tickets im Wert von 7 Millionen Dollar verkauft. Außerhalb von der USA, zum Beispiel in Europa, interessieren sich dagegen nur sehr wenige Menschen für den Film. Kritiker und Kritikerinnen finden den Film eher schlecht. Sie sagen: Er ist politische Werbung.

Produziert hat den Film das Studio Amazon MGM. Der Chef von Amazon ist Jeff Bezos. Er zeigt sich immer wieder an der Seite von Präsident Trump. Das Studio hat sehr viel Geld dafür bezahlt, dass es Melania Trump filmen durfte: 40 Millionen Dollar. Außerdem hat das Studio 35 Millionen Dollar für Werbung gezahlt. Damit ist "Melania" der teuerste Dokumentar-Film, den es bisher in den USA gab.