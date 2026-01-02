Nachrichten in
"Das Kanu des Manitu" ist der erfolgreichste Kino-Film des Jahres

Die Kinos in Deutschland haben bekannt gegeben: Der erfolgreichste Film des Jahres war „Das Kanu des Manitu“. Dieser Film hatte die meisten Kino-Zuschauer.

Das Foto zeigt die Schauspieler Christian Tramitz als Ranger und Michael "Bully" Herbig als Abahachi.
Die Schauspieler Christian Tramitz und Michael "Bully" Herbig in dem Film "Das Kanu des Manitu". (Constantin Film)
Rund 5 Millionen Menschen haben den Film bisher im Kino angeschaut. „Das Kanu des Manitu“ ist die Fortsetzung von dem Film „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001. Diesen Film haben damals sogar mehr als 10 Millionen Menschen gesehen.
„Das Kanu des Manitu“ ist ein Film aus Deutschland. Der Regisseur ist Michael Bully Herbig. Er spielt auch eine von den Haupt-Rollen. Damit ist zum 1. Mal seit Jahren wieder ein deutscher Film der erfolgreichste. Das war zum letzten Mal der Film „Fack ju Göhte 3“ im Jahr 2017.
Die Betreiber von den Kinos sind ganz zufrieden mit dem Jahr 2025. Insgesamt wurden mehr als 90 Millionen Tickets verkauft. Damit könnte 2025 das zweit-beste Kino-Jahr seit der Corona-Pandemie werden. Die offiziellen Zahlen werden in einigen Wochen bekannt gegeben.

Wörter-Buch

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

