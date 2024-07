Angriff auf Kranken-Haus für Kinder

In Kiew ist ein Kinder-Kranken-Haus zerstört worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Der Angriff war am Montag, 8. Juli. An dem Tag hat es in Kiew mehrere russische Angriffe gegeben. Dabei sind mehr als 30 Menschen gestorben. Es gab auch viele Verletzte. Auch in dem Kranken-Haus für Kinder sind Menschen gestorben.

Russland sagt: Ja, wir haben die Ukraine angegriffen. Aber wir haben kein Kranken-Haus beschossen. Russland sagt: Das Kranken-Haus ist von der ukrainischen Luft-Abwehr getroffen worden.

Die UNO sagt: Wir haben Videos von dem Angriff überprüft. Wir haben uns auch das Kranken-Haus angeschaut. Die UNO sagt: Alles spricht dafür, dass eine russische Rakete das Kranken-Haus getroffen hat. Die UNO sagt auch: Angriffe auf Kranken-Häuser sind Kriegs-Verbrechen. In dem Kranken-Haus sind vor dem Angriff schwer kranke Kinder behandelt worden.

Der deutsche Gesundheits-Minister heißt Karl Lauterbach. Er hat der Ukraine Hilfe angeboten. Er hat gesagt: Wir können die kranken Kinder auch in Deutschland behandeln.