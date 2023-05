Eine junge Schau-Spielerin spielt ein Mädchen, das schon mit 10 Jahren heiraten muss. (AFP / Gabriel Bouys)

Kinder-Ehe bedeutet: Einer der Ehe-Partner ist noch keine 18 Jahre alt. Meistens sind es Mädchen, die so jung heiraten. Sie heiraten meistens Männer, die älter sind als sie. Aber manchmal heiraten auch Jungen, die noch nicht erwachsen sind.

Unicef hat sich auf der ganzen Welt die jungen Frauen zwischen 20 und 24 Jahren angeguckt. Von denen haben 19 Prozent schon vor ihrem 18. Geburtstag geheiratet. Vor 5 Jahren waren es noch mehr, nämlich 21 Prozent.

Vor allem in der Region Süd-Asien gibt es jetzt weniger Kinder-Ehen. Zu der Region gehören zum Beispiel die Länder Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka. In Süd-Asien müssen aber immer noch sehr viele Mädchen früh heiraten. Auch in vielen Ländern von dem Kontinent Afrika ist das so. Mädchen heiraten manchmal schon mit 12 Jahren oder sogar noch früher.

Unicef hat auch erklärt, warum Mädchen so jung heiraten. Meistens wollen die Eltern das. Oft ist das so, weil die Eltern arm sind. Sie denken dann: Der Ehe-Mann sorgt für das Mädchen und gibt ihm etwas zu essen. Wenn in einem Land Krieg ist, denken die Eltern oft auch: Der Ehe-Mann soll das Mädchen beschützen. Manchmal müssen Mädchen auch ganz jung heiraten, weil das bei ihnen zuhause so üblich ist.

Unicef sagt: Für die Mädchen ist das nicht gut. Sie gehen dann meistens nicht mehr in die Schule. Und sie werden schwanger, obwohl sie noch so jung sind. Das ist für die Mädchen gefährlich.

In Deutschland darf man erst ab 18 Jahren heiraten.