Kiel bekommt Preis für Umwelt-Schutz

Kiel ist als erste deutsche Stadt für Projekte zur Müll-Vermeidung ausgezeichnet worden. (Guenter Nowack/Imago)

Das bedeutet: Die Stadt Kiel will Müll vermeiden. Denn viel Müll landet in der Umwelt - zum Beispiel im Meer. Es gibt verschiedene Projekte in Kiel, um Müll zu vermeiden. Einige Projekte sind an Schulen. Zum Beispiel wird den Schülerinnen und Schülern gezeigt, wie sie weniger Essen wegwerfen.

Der Bürger-Meister von Kiel heißt Ulf Kämpfer. Er hat gesagt: Als Stadt am Meer ist es uns wichtig, Müll zu vermeiden. Wenn irgendwo auf der Welt Plastik oder Öl ins Meer kommt, betrifft das auch uns in Kiel. Denn Müll verteilt sich überall im Meer.

Der Preis "Zero Waste City" wird von einer europäischen Initiative vergeben. Sie unterstützt die Stadt-Verwaltungen dabei, Müll zu vermeiden. Ungefähr 450 Städte und Dörfer sind bereits bei der Aktion "Zero Waste" dabei.