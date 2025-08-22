Künstliche Intelligenz hat oft Vorurteile über Menschen mit einer Behinderung. (imago images / Westend61 / Jose Carlos Ichiro via www.imago-images.de)

Die Organisation hat Menschen mit Behinderung gefragt: Wie erlebt ihr Programme mit KI? KI ist die Abkürzung für Künstliche Intelligenz.

Viele Menschen mit Behinderung sagen: Die Künstliche Intelligenz hat Vorurteile.

Die Programme schreiben zum Beispiel: Ein Mensch hat trotz seiner Behinderung studiert. Es ist aber ganz normal, wenn Menschen mit einer Behinderung studieren.

Viele sagen: Die Programme mit KI wissen nur wenig über das Leben von Menschen mit Behinderung. Deshalb machen sie viele Fehler bei diesem Thema.

Die Organisation Aktion Mensch hat deshalb ein Computer-Programm erfunden. Es heißt Able. Able ist ein englisches Wort und bedeutet "fähig".

Able prüft, ob Programme mit KI diskriminierende Sprache verwenden. Able gibt dann Tipps, wie die KI-Programme besser werden können.

Able ist für Unternehmen kostenlos.