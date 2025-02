Nizza verbietet große Kreuzfahrt-Schiffe

In der Stadt Nizza in dem Land Frankreich dürfen bald keine großen Kreuzfahrt-Schiffe mehr anlegen. Das hat der Bürgermeister entschieden. Er sagt: Ich will nicht, dass schwimmende Hotels im Hafen in Nizza sind. Die großen Kreuzfahrt-Schiffe verschmutzen die Umwelt.