Auf Island werden vor allem Finn-Wale gejagt. (imago images/Nature Picture Library)

Wal-Fang ist nur in sehr wenigen Ländern erlaubt. Letztes Jahr wurden in Island 148 Finn-Wale gefangen. Das Fleisch wird vor allem an das Land Japan verkauft.

Die Jagd auf Wale findet nur im Sommer statt. Meistens geht die Jagd von Mitte Juni bis Mitte September. Das Verbot dieses Jahr geht bis zum 31. August. Es kann also sein, dass dieses Jahr gar keine Wale gefangen werden.

Tier-Schützer sagen: Wir finden das gut. Sie sagen auch: Der Wal-Fang in Island sollte für immer verboten werden.