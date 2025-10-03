Keine AfD-Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen gewählt

In Duisburg gibt eine Frau ihre Stimme bei der Stich-Wahl ab. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

In 4 Städten waren Politiker von der Partei AfD in der Stich-Wahl. Aber kein Kandidat von der AfD wird Ober-Bürgermeister oder Bürgermeister. In den Städten Duisburg, Hagen, Gelsenkirchen und Bergheim haben die Kandidaten von der AfD verloren. In Duisburg und Gelsenkirchen hat die Partei SPD die Stich-Wahl gewonnen. In Hagen und Bergheim hat die Partei CDU die Stich-Wahl gewonnen.

Die CDU hat auch die Stich-Wahlen in vielen anderen Städten von Nordrhein-Westfalen gewonnen. Zum Beispiel in Dortmund. Das ist überraschend. Denn fast 80 Jahre lang gab es in Dortmund immer Ober-Bürgermeister von der SPD. In Münster gibt es bald zum 1. Mal einen Ober-Bürgermeister von der Partei Die Grünen.

2 Wochen vorher haben die Wähler in Nordrhein-Westfalen über die Politiker in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde oder in ihrem Land-Kreis entschieden. Wenn ein Kandidat nicht mindestens die Hälfte von den Stimmen bekommen hat, musste es dann eine Stich-Wahl geben.