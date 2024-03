Katholische Bischöfe sind gegen die Partei AfD

Die Bischöfe haben bei einem Treffen gesagt: Christinnen und Christen sollten die Partei AfD nicht wählen (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Dieses Treffen heißt Bischofs-Konferenz. 59 Bischöfe haben an dem Treffen teilgenommen. Das Treffen war in der Stadt Augsburg. Die Bischöfe sagen: Die AfD ist gegen geflüchtete Menschen, Muslime und Juden. Deshalb sollen Christinnen und Christen sie nicht wählen. Und die Bischöfe haben auch gesagt: Wer sich in der AfD engagiert, darf bei der Kirche nicht mit-arbeiten.

Es gibt auch einen Anlass für die Entscheidung von den Bischöfen. Im November war ein Treffen von Rechts-Extremen in der Stadt Potsdam. Auch Politiker von der Partei AfD waren dabei. Die Rechts-Extremen haben gesagt: Wer nicht so denkt wie wir, muss Deutschland verlassen. Das gilt auch für Menschen, die schon Staats-Bürger sind, also einen deutschen Pass haben. Das hat viele Menschen schockiert. Seitdem gibt es in Deutschland viele Demonstrationen gegen Rechts-Extremismus und die AfD.