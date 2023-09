Bei der Unwetter-Katastrophe in Libyen sind viele Menschen gestorben. (Jamal Alkomaty/AP/dpa)

Der Sturm war vor allem im Osten von Libyen. Besonders schwierig ist die Lage zum Beispiel in der Stadt Darna. Oberhalb von der Stadt sind 2 Stau-Dämme gebrochen. Darum sind riesige Mengen an Wasser in die Stadt geflossen. Viele Menschen wurden von dem Wasser mitgerissen. Mehrere Stadt-Teile und Straßen wurden zerstört. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren.

In Libyen sind Tausende Helferinnen und Helfer im Einsatz. In den ersten Tagen nach den Überschwemmungen haben sie nach Überlebenden gesucht. Sie haben auch viele tote Menschen gefunden.

Libyen hat andere Länder um Hilfe gebeten. Aus Deutschland kommt Hilfe vom Technischen Hilfs-Werk THW. Das THW liefert Zelte, Betten, Decken und Geräte, die Strom machen.