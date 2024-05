16 Kauf-Häuser von Galeria Galeria Karstadt Kaufhof müssen schließen. Auch das Kauf-Haus in der Breite Straße in Köln. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Die Geschäfte müssen am 31. August schließen. Die Geschäfte sind zum Beispiel in den Städten Berlin, Köln, Mannheim, Potsdam und Chemnitz. Viele Verkäuferinnen verlieren ihre Arbeit in den Kauf-Häusern.

Galeria Karstadt Kaufhof ist im Insolvenz-Verfahren. Das heißt: Die Firma kann ihre Rechnungen und Schulden nicht mehr bezahlen. Galeria bekommt deshalb bald neue Besitzer.

Die Kauf-Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof haben seit vielen Jahren Probleme. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist: Viele Menschen bestellen lieber im Internet. Ein anderer Grund ist: Die alten Chefs von Galeria Karstadt Kaufhof haben manchmal falsche Entscheidungen getroffen.