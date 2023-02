Zwei Karnevalisten mit Köstümen gehen vor Gondeln entlang. (dpa/XinHua/Jin Yu)

Jedes Jahr kommen viele Menschen nach Venedig, um den Karneval zu sehen. Viele Menschen tragen Kostüme und Masken. Sie sehen aus wie im Mittelalter. Die Karnevals-Masken in Venedig sind sehr bekannt. Sie sind oft elegant und es macht viel Arbeit, die Masken zu produzieren. Die Menschen fahren mit ihren Kostümen auf geschmückten Booten durch die Stadt. In Venedig nennt man die Boote Gondeln. In der Stadt gibt es viele Wasser-Straßen.

Der Karneval in Venedig wird schon seit mehreren hundert Jahren gefeiert. Es gibt viele Veranstaltungen in der Stadt: zum Beispiel Konzerte und Theater-Stücke.