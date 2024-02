Diskussion über Rassismus im Karneval

Der Karnevals-Umzug in Düsseldorf (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Zu den Festen Karneval und Fasching verkleiden sich viele Menschen: Als Biene, als Superheld oder als Football-Spieler. Manche Menschen haben aber auch Kostüme an, die andere beleidigen.

Das ist bei einem Faschings-Umzug in der Stadt Bad Schandau im Bundes-Land Sachsen passiert. Da haben sich ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Gesicht schwarz angemalt.

Wenn man sich das Gesicht schwarz anmalt, heißt das Black-Facing. Das kommt aus dem Englischen. Viele Menschen finden Black-Facing nicht in Ordnung. Sie sagen: Es ist rassistisch. Black-Facing hat eine lange Geschichte. In dem Land USA wurde es zur Zeit der Sklaverei benutzt. Weiße Menschen haben sich so über Schwarze lustig gemacht.