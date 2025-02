Viele Menschen feiern Karneval und Fastnacht

Viele Menschen feiern an Weiber-Fastnacht in Köln auf der Straße. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Der Beginn von dem Straßen-Karneval war am Donnerstag. Diesen Tag nennt man auch Weiber-Fastnacht. Hundert-Tausende Menschen haben in Köln, Düsseldorf und Mainz auf den Straßen gefeiert. Die meisten Menschen verkleiden sich zu den Karnevals-Feiern.

In der Stadt Düsseldorf sind an Weiber-Fastnacht wie jedes Jahr Frauen ins Rat-Haus gestürmt. Sie haben den Bürger-Meister aus Spaß gefangen-genommen. In Köln hat die Ober-Bürger-Meisterin das so genannte 3-Gestirn aus Prinz, Bauer und Jung-Frau empfangen.

An Karneval gibt es auch viele Umzüge. Vor allem am Rosen-Montag. Dabei fahren Menschen auf großen bunten Wagen durch die Stadt und werfen Süßigkeiten. Einige Wagen machen sich lustig über Politiker.

Gefeiert wird fast 1 Woche. In einigen Teilen von Deutschland sagen die Menschen zu dieser Zeit auch Fasching. In diesem Jahr sind bei den Feiern besonders viele Polizisten dabei. Denn im Internet gab es vorher Drohungen von Islamisten. Sie haben gesagt: Wir wollen an Karneval einen Anschlag machen. Einige Feiern und Umzüge wurden deshalb abgesagt.