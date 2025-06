Karneval der Kulturen in Berlin

Der Straßen-Umzug von dem Karneval der Kulturen (Annette Riedl / dpa )

Es gab viele Stände mit Essen und Getränken aus ganz vielen Ländern in der Welt. Dann gab es einen großen Straßen-Umzug. 70 Gruppen haben mitgemacht. Sie hatten Kostüme an. Viele Menschen in den Gruppen haben getanzt. Sie kamen aus vielen verschiedenen Ländern in der Welt. Für Kinder gab es auch einen Umzug mit bunten Kostümen.

Den Karneval der Kulturen gibt es seit fast 30 Jahren. Das Fest ist immer an Pfingsten. Das Fest soll zeigen: Die Menschen können friedlich zusammen leben. Es ist egal woher sie kommen oder an was sie glauben oder wie sie aussehen.