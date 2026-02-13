Tausende Menschen feiern Karneval und Fastnacht

Verkleidete Menschen beim Karneval in Köln (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

An Karneval verkleiden sich viele Menschen. Sie singen und tanzen. Im Rhein-Land ist der Karneval besonders bekannt. In einigen Teilen von Deutschland sagen die Menschen zu dieser Zeit auch Fastnacht oder Fasching.

An Karneval gibt es viele Umzüge. Vor allem am Rosen-Montag. Dabei fahren Menschen auf großen bunten Wagen durch die Stadt und werfen Süßigkeiten. Einige Wagen machen sich lustig über Politiker. Gefeiert wird fast 1 Woche.

Der Mittwoch nach Karneval heißt Ascher-Mittwoch. Einige Christen gehen am Ascher-Mittwoch in einen Gottes-Dienst in die Kirche. Dann beginnt die Fasten-Zeit. Sie dauert bis Ostern.