Tausende Menschen feiern Karneval und Fastnacht

Die wichtigsten Tage von der Karnevals- und Fastnachts-Zeit haben begonnen. In Städten wie Köln, Düsseldorf und Mainz feiern in diesen Tagen Hundert-Tausende Menschen.

Verkleidete Menschen stehen auf einer Treppe in Köln, sie halten Regen-Schirme.
Verkleidete Menschen beim Karneval in Köln (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
An Karneval verkleiden sich viele Menschen. Sie singen und tanzen. Im Rhein-Land ist der Karneval besonders bekannt. In einigen Teilen von Deutschland sagen die Menschen zu dieser Zeit auch Fastnacht oder Fasching.
An Karneval gibt es viele Umzüge. Vor allem am Rosen-Montag. Dabei fahren Menschen auf großen bunten Wagen durch die Stadt und werfen Süßigkeiten. Einige Wagen machen sich lustig über Politiker. Gefeiert wird fast 1 Woche.
Der Mittwoch nach Karneval heißt Ascher-Mittwoch. Einige Christen gehen am Ascher-Mittwoch in einen Gottes-Dienst in die Kirche. Dann beginnt die Fasten-Zeit. Sie dauert bis Ostern.
Wörter-Buch

  • Karneval

    Karneval ist ein Fest. Karneval wird jedes Jahr im Februar oder im März gefeiert. Auf einer Karnevals-Feier sind die Menschen verkleidet. Andere Worte für Karneval sind Fasching und Fastnacht. In manchen Städten gibt es Karnevals-Umzüge. Dabei fahren bunt geschmückte Wagen durch die Straßen. Die Menschen feiern, dass der Winter zu Ende geht. Früher haben die Menschen kurz vor der christlichen Fasten-Zeit noch schnell ihr Essen verbraucht und gefeiert.

  • Köln

    Köln ist die größte Stadt in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. In Köln steht die berühmteste Kirche in Deutschland: der Kölner Dom. Köln liegt an dem Fluss Rhein.

  • Rosen-Montag

    Der Rosen-Montag ist der zweitletzte Tag der Karnevals-Zeit. Am Rosen-Montag gibt es immer die meisten Karnevals-Umzüge. Die größten Karnevals-Umzüge finden in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz statt.

  • Ascher-Mittwoch

    Am Ascher-Mittwoch ist jedes Jahr der Karneval zu Ende. Viele Christen und Christinnen gehen an diesem Tag in die Kirche. Dort bekommen sie ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gemalt. Am Ascher-Mittwoch beginnt auch die Fasten-Zeit. Sie dauert 40 Tage - bis Ostern. In der Politik ist der Ascher-Mittwoch auch ein besonderer Tag. Denn seit vielen Jahren gibt es am Ascher-Mittwoch große Partei-Versammlungen. Bekannte Politikerinnen und Politiker halten dann Reden. In den Reden kritisieren sie die anderen Parteien.

