In Köln feiern Karnevalistinnen trotz Regen-Wetter. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Viele von den Menschen verkleiden sich. Am Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr ist es mit dem Weiber-Fastnacht losgegangen. Obwohl es teilweise in Strömen geregnet hat, haben Hundert-Tausende Menschen in Köln, Düsseldorf und Mainz auf den Straßen gefeiert.

An Weiber-Fastnacht sind in Düsseldorf wie jedes Jahr Frauen ins Rat-Haus gestürmt. Sie haben dem Bürger-Meister seine Krawatte abgeschnitten. In Köln hat die Ober-Bürger-Meisterin das 3-Gestirn aus Prinz, Bauer und Jung-Frau empfangen.

An Karneval gibt es auch viele Umzüge. Dabei fahren Menschen auf großen bunten Wagen durch die Stadt und werfen Süßigkeiten. Einige Wagen machen sich lustig über Politiker - zum Beispiel über Olaf Scholz. Olaf Scholz ist der Bundes-Kanzler von Deutschland. Auf einem Karnevals-Wagen ist er als schlafendes Faul-Tier zu sehen. Damit wollen die Karnevalisten sagen: Olaf Scholz tut zu wenig für die Menschen in Deutschland.

Gefeiert wird fast 1 Woche. In einigen Teilen von Deutschland sagen die Menschen zu dieser Zeit auch Fasching.