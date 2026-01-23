Internationaler Karls-Preis geht an Mario Draghi

Mario Draghi bekommt den Internationalen Karls-Preis. (picture alliance / Wiktor Dabkowski)

Mario Draghi ist Italiener. Er war von 2011 bis 2019 der Präsident von der Europäischen Zentral-Bank. In dieser Zeit gab es eine schwere Geld-Krise in Europa. Das lag unter anderem daran, dass manche Länder zu viele Schulden hatten. Die Organisatoren von dem Karls-Preis sagen: Mario Draghi hat mit seiner Arbeit die Währung Euro gerettet. Er hat viel für Europa getan. Deshalb hat er den Preis verdient.

Die Preis-Verleihung ist am 14. Mai. Der Karls-Preis wird schon seit mehr als 70 Jahren verliehen. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt Aachen entscheidet, wer den Preis bekommt. Letztes Jahr ging der Preis an EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen.