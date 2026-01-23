Nachrichten in
Einfacher Sprache


Internationaler Karls-Preis geht an Mario Draghi

Die Stadt Aachen verleiht jedes Jahr einen wichtigen Preis. Er heißt Internationaler Karls-Preis. Der Preis ist für Menschen, die etwas Besonderes für Europa getan haben. Dieses Jahr geht der Karls-Preis an den früheren Chef von der Europäischen Zentral-Bank. Er heißt Mario Draghi.

Audio herunterladen
Mario Draghi steht an einem Redner-Pult. Hinter ihm sieht man die Sterne der Europa-Flagge.
Mario Draghi bekommt den Internationalen Karls-Preis. (picture alliance / Wiktor Dabkowski)
Mario Draghi ist Italiener. Er war von 2011 bis 2019 der Präsident von der Europäischen Zentral-Bank. In dieser Zeit gab es eine schwere Geld-Krise in Europa. Das lag unter anderem daran, dass manche Länder zu viele Schulden hatten. Die Organisatoren von dem Karls-Preis sagen: Mario Draghi hat mit seiner Arbeit die Währung Euro gerettet. Er hat viel für Europa getan. Deshalb hat er den Preis verdient.
Die Preis-Verleihung ist am 14. Mai. Der Karls-Preis wird schon seit mehr als 70 Jahren verliehen. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt Aachen entscheidet, wer den Preis bekommt. Letztes Jahr ging der Preis an EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Europa

    Europa ist ein Erd-Teil. Deutschland liegt in Europa. Zu Europa gehören über 40 Länder. Davon gehören 27 zur Europäischen Union.

  • Europäische Zentral-Bank

    Die Europäische Zentral-Bank ist eine wichtige Bank. Sie gehört zur Europäischen Union. Die Europäische Zentral-Bank ist in der deutschen Stadt Frankfurt am Main. Die Abkürzung für Europäische Zentral-Bank ist EZB. Die EZB entscheidet, wie viele neue Euro-Scheine gedruckt werden. Sie setzt Zinsen für Kredite fest. Und sie überwacht andere Banken aus den Euro-Ländern. Das sind die Länder, in denen die Menschen mit Euro bezahlen. Deutschland ist auch ein Euro-Land.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • EU-Kommission

    Die EU-Kommission ist in der Europäischen Union für Gesetze zuständig. Jedes Land schickt eine Person als Kommissar oder Kommissarin in die EU-Kommission. Jeder Kommissar ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel für den Umwelt-Schutz oder die Sicherheit in Europa. Die EU-Kommission ist in Brüssel. Brüssel ist die Haupt-Stadt von Belgien.

zum Wörter-Buch