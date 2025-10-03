Medaillen für Deutschland bei Para-WM

Nico Kappel ist zum 3. Mal Para-Welt-Meister im Kugelstoßen. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)

Der deutsche Sportler Niko Kappel ist wieder Welt-Meister im Kugel-Stoßen. Er hat den Titel schon zum 3. Mal gewonnen. Außerdem hält Niko Kappel den Welt-Rekord im Para-Kugel-Stoßen. Er hat als erster klein-wüchsiger Mensch weiter als 15 Meter gestoßen.

Medaillen für Deutschland bei der Para-WM hat es auch in anderen Sport-Arten gegeben. Felix Streng und Johannes Floors haben Gold und Silber beim 100-Meter-Sprint gewonnen. Jule Roß hat über 400 Meter die Bronze-Medaille gewonnen. Auch im Weit-Sprung gab es mehrere Medaillen für Deutschland.

Im Para-Sport hat es diese Woche noch eine andere Nachricht gegeben: Das Internationale Paralympische Komitee macht Wettkämpfe für Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung. Das Komitee hat entschieden: Die Länder Russland und Belarus dürfen wieder ganz normal mitmachen. Für Russland und Belarus gab es in den letzten Jahren bestimmte Verbote. Das lag an dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Belarus ist ein Unterstützer von Russland.