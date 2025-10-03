Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Medaillen für Deutschland bei Para-WM

In dem Land Indien ist eine Welt-Meisterschaft für Sportler und Sportlerinnen mit körperlichen Behinderungen. Man sagt auch Para-Welt-Meisterschaft. Es geht um Sport-Arten in der Leicht-Athletik, also zum Beispiel Springen und Laufen. Deutschland hat mehrere Medaillen gewonnen.

Nico Kappel hat die deutsche Fahne umgelegt und freut sich über seinen Welt-Meister-Titel.
Nico Kappel ist zum 3. Mal Para-Welt-Meister im Kugelstoßen. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)
Der deutsche Sportler Niko Kappel ist wieder Welt-Meister im Kugel-Stoßen. Er hat den Titel schon zum 3. Mal gewonnen. Außerdem hält Niko Kappel den Welt-Rekord im Para-Kugel-Stoßen. Er hat als erster klein-wüchsiger Mensch weiter als 15 Meter gestoßen.
Medaillen für Deutschland bei der Para-WM hat es auch in anderen Sport-Arten gegeben. Felix Streng und Johannes Floors haben Gold und Silber beim 100-Meter-Sprint gewonnen. Jule Roß hat über 400 Meter die Bronze-Medaille gewonnen. Auch im Weit-Sprung gab es mehrere Medaillen für Deutschland.
Im Para-Sport hat es diese Woche noch eine andere Nachricht gegeben: Das Internationale Paralympische Komitee macht Wettkämpfe für Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung. Das Komitee hat entschieden: Die Länder Russland und Belarus dürfen wieder ganz normal mitmachen. Für Russland und Belarus gab es in den letzten Jahren bestimmte Verbote. Das lag an dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Belarus ist ein Unterstützer von Russland.
Wörter-Buch

  • Leicht-Athletik

    In dem Wort Leicht-Athletik steckt das Wort "Athlet". Das ist ein anderes Wort für Sportler. In der Leicht-Athletik gibt es viele Sport-Arten. Dazu gehören zum Beispiel Wett-Rennen. Das kürzeste Rennen geht über 100 Meter. Es gibt auch Weit-Sprung und Hoch-Sprung. Und es gibt Werfen. Die Sportler werfen einen Speer oder einen Diskus. Das ist eine flache Scheibe. Wenn sich Sportler aus vielen Ländern zum Wett-Kampf treffen, ist das eine Meisterschaft.

  • Indien

    Indien ist ein großes Land in Asien. In Indien leben über 1 Milliarde Menschen, also mehr als 1.000 Millionen. Die Hauptstadt von Indien heißt Neu-Delhi. In Indien sprechen die Menschen sehr viele verschiedene Sprachen. Viele Menschen sprechen auch Englisch. Denn Indien wurde früher von Groß-Britannien regiert.

  • Paralympische Spiele

    Die Paralympischen Spiele sind der größte Wett-Kampf für Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung. Dazu treffen sich die besten Sportler aus aller Welt. Die Paralympischen Spiele finden immer kurz nach den Olympischen Spielen statt.

