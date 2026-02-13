Kanada: Viele Tote durch Schüsse in Schule

In dieser Schule in Tumbler Ridge in Kanada hat eine Frau sieben Menschen und sich selbst erschossen. (AFP / TRENT ERNST)

10 Menschen sind getötet worden. Auch die verdächtige Frau ist unter den Toten. Die meisten Opfer sind in einer Schule erschossen worden. Die Polizei hat außerdem 2 tote Menschen in einem Wohn-Haus gefunden. Sie sollen Verwandte der verdächtigen Frau sein. Die Verdächtige war 18 Jahre alt.

Die Polizei sagt: Es gab auch mindestens 25 Verletzte. Die Gründe für die Tat sind noch nicht klar.

Kanadas Premier-Minister Carney hat wegen dem Vorfall seine Reise nach Deutschland abgesagt. Er sollte eigentlich zu der Münchner Sicherheits-Konferenz kommen.