Nachrichten in
Einfacher Sprache


Kanada: Viele Tote durch Schüsse in Schule

In dem Land Kanada hat ein Mensch mehrere Personen erschossen. Die Polizei glaubt: Eine Frau hat die Menschen getötet. Der Angriff ist in einer kleinen Stadt in der kanadischen Provinz British Columbia passiert.

Audio herunterladen
Blick auf die Schule in Tumbler Ridge in Kanada.
In dieser Schule in Tumbler Ridge in Kanada hat eine Frau sieben Menschen und sich selbst erschossen. (AFP / TRENT ERNST)
10 Menschen sind getötet worden. Auch die verdächtige Frau ist unter den Toten. Die meisten Opfer sind in einer Schule erschossen worden. Die Polizei hat außerdem 2 tote Menschen in einem Wohn-Haus gefunden. Sie sollen Verwandte der verdächtigen Frau sein. Die Verdächtige war 18 Jahre alt.
Die Polizei sagt: Es gab auch mindestens 25 Verletzte. Die Gründe für die Tat sind noch nicht klar.
Kanadas Premier-Minister Carney hat wegen dem Vorfall seine Reise nach Deutschland abgesagt. Er sollte eigentlich zu der Münchner Sicherheits-Konferenz kommen.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

zum Wörter-Buch