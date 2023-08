Das Land Ukraine bekommt moderne Kampf-Flugzeuge von den Ländern Dänemark und Niederlande. (imago / ABACAPRESS / IPA )

Die Ukraine sagt schon lange: Wir brauchen die F-16-Flugzeuge. Denn die Flugzeuge können uns im Kampf gegen das Land Russland helfen. Russland hat die Ukraine angegriffen.

Es gab ein Problem mit den F-16-Flugzeugen. Das Land USA baut die Flugzeuge und verkauft sie an andere Länder. Diese Länder dürfen die Flugzeuge aber nicht einfach weiter an andere Länder weitergeben. Das müssen die USA erst erlauben. Vor wenigen Tagen haben die USA dann gesagt: Andere Länder dürfen die F-16 an die Ukraine weitergeben.

Die USA haben darüber lange nachgedacht. Denn die F-16-Flugzeuge können auch Atom-Waffen transportieren. Die Ukraine sagt: Wir wollen mit den Flugzeugen aber keine Atom-Waffen transportieren. Sondern wir wollen damit normale Bomben und Raketen abschießen. Die Ukraine hat auch versprochen: Wir werden die Flugzeuge nur in unserem eigenen Land nutzen.

Aber Russland sagt: Wir fühlen uns davon bedroht. Und: Wir werden reagieren. Niemand weiß genau, wie Russland reagieren wird.