Kämpfe und viele Tote im Gaza-Streifen

Bei einem israelischen Luft-Angriff auf Dschabalia hat es viele Tote gegeben. (picture alliance / dpa / Fadi Wael Alwhidi)

Die Hamas hat Israel am 7. Oktober überfallen und viele Menschen ermordet. Seitdem greift Israel die Hamas im Gaza-Streifen an. Israel sagt: Wir wollen die Hamas vernichten. Israel hat die Hamas am Anfang von dem Krieg vor allem mit Flugzeugen angegriffen. Inzwischen sind auch viele israelische Soldaten und Panzer im Gaza-Streifen, um gegen die Hamas zu kämpfen.

Im Gaza-Streifen hat es seit dem Anfang von dem Krieg viele Tote gegeben. Es gab zum Beispiel einen israelischen Luft-Angriff in der Stadt Dschabalia. Dabei sind viele Menschen gestorben. Israel sagt: Die Toten sind Terroristen von der Hamas. Die Hamas sagt: Auch viele Zivilisten sind getötet worden. Zivilisten sind Menschen, die nicht für die Armee oder in Terror-Gruppen kämpfen.

Mehrere Länder haben den israelischen Angriff in Dschabalia kritisiert, zum Beispiel Saudi-Arabien und Katar, aber auch Länder in Süd-Amerika. Der UNO-General-Sekretär heißt Antonio Guterres. Er sagt: Das israelische Militär und die Hamas müssen Zivilisten besser schützen.

Zum 1. Mal seit dem Beginn von dem Krieg durften jetzt Menschen den Gaza-Streifen verlassen. Verletzte sind über den Grenz-Übergang nach Ägypten gebracht worden. Dort sollen sie in Krankenhäusern behandelt werden. Aber auch Ausländer durften den Gaza-Streifen verlassen, zum Beispiel Deutsche. Es gibt mehrere tausend Ausländer, die ausreisen wollen.