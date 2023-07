Julian Sands im Jahr 2019 (Arthur Mola / Invision / AP / Arthur Mola)

Julian Sands war Mitte Januar bei einer Wanderung im Bundes-Staat Kalifornien verschwunden. Die Polizei hat jetzt gesagt: Wanderer haben die Leiche von Sands in einem Gebirge in der Nähe von der Stadt Los Angeles gefunden. Sands lebte in Los Angeles. Er war 65 Jahre alt. Die Todes-Ursache ist noch nicht bekannt.

Der Schauspieler hat in vielen Filmen und Serien mitgespielt. Besonders bekannt sind "Zimmer mit Aussicht" und "Leaving Las Vegas".