Hitze-Rekord im Juli

Der Juli war der heißeste Monat seit Jahrtausenden. Ein Thermometer zeigt eine Temperatur von 36 Grad. (picture alliance / AP Photo / Michael Probst)

In vielen Ländern auf der Welt gab es in diesem Juli lange Hitze-Wellen, zum Beispiel in Griechenland, in den USA, China und Algerien. Durch die Hitze war es an viele Orten sehr trocken. Deshalb gab es auch viele Wald-Brände.

Der Klima-Dienst Copernicus sagt: Es war seit mindestens 120.000 Jahren nicht mehr so warm. So lange haben Menschen zwar noch keine Thermometer. Aber Forscherinnen und Forscher können die Temperatur von damals sagen, wenn sie sich die Natur genau angucken. Sie gucken sich zum Beispiel die Ringe von Baum-Stämmen an oder die Luft-Blasen im Gletscher-Eis.

Bisher war der Juli in dem Jahr 2019 der heißeste Monat auf der Welt. Copernicus sagt: Der Juli in diesem Jahr war aber noch mal 0,33 Grad heißer als der Juli 2019. Und: Dieses Jahr könnte auch das heißeste Jahr seit sehr langer Zeit werden.