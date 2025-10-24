Das Jugend-Wort des Jahres heißt "Das crazy"

Das Jugend-Wort des Jahres wird jedes Jahr gewählt. (dpa / Hannes P Albert)

"Das crazy" ist eine Abkürzung von "Das ist crazy". Auf Deutsch heißt das also: "Das ist verrückt".

Junge Menschen sagen "Das crazy", wenn ihnen keine andere Antwort auf eine Frage einfällt.

Die Wahl zum Jugend-Wort funktioniert so: Jugendliche machen Vorschläge für das Jugend-Wort des Jahres. Die 10 besten Vorschläge schaffen es eine Runde weiter. Jugendliche können dann online abstimmen, welches von den 10 Wörtern das Jugend-Wort des Jahres wird.

Auf der Liste mit den 10 besten Wörtern waren dieses Jahr zum Beispiel noch "Digga", "Tuff" und "Checkst du".