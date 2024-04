Weniger Alkohol-Vergiftungen bei Kindern und Jugendlichen

Junge Menschen in Deutschland betrinken sich nicht mehr so oft sehr stark. (picture alliance / Wolfram Steinberg / Wolfram Steinberg)

Im Jahr 2022 mussten 11.000 Kinder und Jugendliche in ein Krankenhaus. Sie hatten eine Alkohol-Vergiftung. Die Kinder und Jugendlichen waren zwischen 12 und 18 Jahre alt. 10 Jahre vorher waren es noch viel mehr: Im Jahr 2012 hatten fast doppelt so viele Kinder und Jugendliche zu viel Alkohol getrunken und mussten deswegen in ein Krankenhaus.

Experten sagen: Alkohol ist für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich. Alkohol kann süchtig machen. Außerdem schädigt der Alkohol das Gehirn von den Menschen.

In Deutschland trinken Menschen immer noch viel mehr Alkohol als in anderen Ländern auf der Welt.