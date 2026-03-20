Nachrichten in
Einfacher Sprache


Der Philosoph Jürgen Habermas ist gestorben

Jürgen Habermas war ein sehr berühmter deutscher Philosoph. Ein Philosoph denkt viel über das Leben und die Welt nach. Also zum Beispiel darüber, wie die Menschen zusammen-leben sollten. Jetzt ist Habermas mit 96 Jahren gestorben.

Audio herunterladen
Jürgen Habermas trägt ein schwarzes Sakko über einem blau gestreiften Hemd. Er verschränkt die Arme.
Der Philosoph Jürgen Habermas (AFP / Louisa Gouliamaki)
Habermas hat gesagt: Menschen sollten miteinander sprechen. Dann können sie sich verstehen. Sie sollten nicht nur sprechen, weil sie ihre eigenen Ziele erreichen wollen. Er hat auch gesagt: Diskussionen sind wichtig. So findet man Lösungen für Probleme. Dafür muss man vernünftig miteinander sprechen.
Auch als Habermas schon alt war, hat er immer wieder bei politischen Diskussionen mitgemacht. Da ging es zum Beispiel um den Krieg in dem Land Kosovo. Habermas war auch ein Freund von Europa. Er meinte, Europa sollte gemeinsam Probleme lösen und nicht jedes Land in Europa für sich alleine.
Viele Politiker und andere berühmte Menschen haben auf den Tod von Habermas reagiert. Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier hat gesagt: Habermas hat sich für Europa eingesetzt. Und er war gegen Nationalismus und Krieg. Deutschland verdankt ihm viel. Bundes-Kanzler Friedrich Merz hat gesagt: Habermas war ein ganz wichtiger Denker. Er war wichtig für politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Wörter-Buch

  • Philosophie

    Die Philosophie ist eine Wissenschaft. In der Philosophie geht es zum Beispiel darum, wie wir denken. Es geht auch darum, wie wir mit anderen zusammen leben sollten - was ist gut und was ist böse?. Es geht auch darum, warum wir überhaupt leben, und was wir daraus machen können.

zum Wörter-Buch