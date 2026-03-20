Der Philosoph Jürgen Habermas ist gestorben

Der Philosoph Jürgen Habermas (AFP / Louisa Gouliamaki)

Habermas hat gesagt: Menschen sollten miteinander sprechen. Dann können sie sich verstehen. Sie sollten nicht nur sprechen, weil sie ihre eigenen Ziele erreichen wollen. Er hat auch gesagt: Diskussionen sind wichtig. So findet man Lösungen für Probleme. Dafür muss man vernünftig miteinander sprechen.

Auch als Habermas schon alt war, hat er immer wieder bei politischen Diskussionen mitgemacht. Da ging es zum Beispiel um den Krieg in dem Land Kosovo. Habermas war auch ein Freund von Europa. Er meinte, Europa sollte gemeinsam Probleme lösen und nicht jedes Land in Europa für sich alleine.

Viele Politiker und andere berühmte Menschen haben auf den Tod von Habermas reagiert. Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier hat gesagt: Habermas hat sich für Europa eingesetzt. Und er war gegen Nationalismus und Krieg. Deutschland verdankt ihm viel. Bundes-Kanzler Friedrich Merz hat gesagt: Habermas war ein ganz wichtiger Denker. Er war wichtig für politische und gesellschaftliche Entwicklungen.