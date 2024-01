Judith Rakers hört als Sprecherin bei der "Tages-Schau" auf. (NDR / Thorsten Jander)

Rakers hat 19 Jahre lang bei der "Tages-Schau" die Nachrichten gelesen. Die Haupt-Sendung von der "Tages-Schau" ist abends um 20 Uhr. Die "Tages-Schau" ist in der ARD und anderen Sendern zu sehen. Mehrere Millionen Menschen schauen jeden Abend zu.

Judith Rakers sagt: Ich will etwas Neues machen. Und ich will mich um meinen Garten kümmern und Gemüse anbauen. Darüber hat sie schon Bücher geschrieben. Judith Rakers will auch ein Kinder-Buch schreiben.

Sie ist aber im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel in der Sendung "Wunderschön" im Sender NDR.