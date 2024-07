John Neumeier verabschiedet sich mit letztem Ballett

John Neumeier hat sich sehr viele Ballett-Stücke ausgedacht und mit Tänzerinnen und Tänzern eingeübt. (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

John Neumeier ist 1939 in dem Land USA geboren worden. Er lebt und arbeitet aber schon lange in der Stadt Hamburg. Dort trainiert er seit 1973 das Ballett von der Oper. Seit 1996 ist er der Chef von dem Ballett. Außerdem hat er in Hamburg eine berühmte Ballett-Schule gegründet.

Jetzt hat er sich mit einem letzten Stück von seiner Ballett-Gruppe verabschiedet. Das Stück heißt „Epilog“. Es ist in Hamburg aufgeführt worden. Das Publikum ist begeistert gewesen.

Epilog bedeutet auf Deutsch "Nach-Wort". In einer Oper ist das das letzte Stückchen von der Musik. Das passt also gut zu einem Abschied.

Insgesamt hat sich John Neumeier in seinem Leben 173 Ballett-Stücke ausgedacht. Seine Stücke werden auf der ganzen Welt getanzt. Er will auch in Zukunft noch als Choreograf arbeiten.

Sein Nachfolger an der Oper in Hamburg wird Demis Volpi. Er ist 39 Jahre alt und Deutsch-Argentinier.