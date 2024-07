Joe Biden hat aufgegeben. Er tritt nicht noch einmal an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Rourke)

In den USA gibt es 2 große Parteien: die Demokraten und die Republikaner. Die Republikaner haben sich für Donald Trump als Kandidaten für die Präsidentschafts-Wahl entschieden. Auch Trump war schon einmal US-Präsident. Bei den Demokraten sollte eigentlich Joe Biden erneut kandidieren. In den vergangenen Wochen haben aber immer mehr Menschen gesagt: Er ist zu alt für das Amt. Und er hat keine Chance, gegen Donald Trump zu gewinnen. Die Werte in den Umfragen sind zu schlecht.

Joe Biden ist 81 Jahre alt. In den letzten Wochen gab es viel Kritik an ihm. Er hat sich in einem Fernseh-Duell mit Trump oft versprochen. Auch bei wichtigen Presse-Konferenzen hat er sich versprochen. Er hat zum Beispiel Leute mit dem falschen Namen angeredet. Biden hat jetzt selbst gesagt: Der Präsidentschafts-Kandidat sollte jünger sein.

Es ist noch nicht sicher, wer jetzt der Kandidat oder die Kandidatin von den Demokraten wird. Wahrscheinlich wird es Kamala Harris. Sie ist im Moment die Vize-Kandidatin. Das bedeutet: Sie ist die Stellvertreterin von Biden. Sie ist 59 Jahre alt.

Joe Biden und viele andere Politiker von den Demokraten haben gesagt: Kamala Harris soll die Kandidatin werden. Es haben auch schon viele Menschen Geld für ihren Wahl-Kampf gependet. Das ist in den USA sehr wichtig bei einer Wahl. Endgültig wird die Kandidaten-Frage aber erst auf einem Partei-Tag in einigen Wochen entschieden.