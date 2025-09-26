Fernseh-Sendung von Jimmy Kimmel in den USA läuft wieder

Jimmy Kimmel ist ein bekannter Moderator in dem Land USA. (picture alliance / Richard Shotwell / Invision / AP )

Dabei ging es um den Tod von dem extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk. Er wurde von einem jungen Mann erschossen. Jimmy Kimmel ist ein bekannter Kritiker von Donald Trump. Er hat in seiner Sendung gesagt: Vielleicht war der Täter ein Fan von US-Präsident Donald Trump. Diese Aussage haben viele Anhänger von Präsident Trump kritisiert. Der Sender ABC hat danach gesagt: Wir stoppen die Sendung von Jimmy Kimmel.

Viele Menschen waren empört über die Entscheidung von dem Sender ABC. Sie haben gesagt: Die Meinungs-Freiheit in den USA ist bedroht. Danach hat der Sender gesagt: Die Sendung von Jimmy Kimmel darf wieder laufen.

Bei der 1. Sendung haben 6 Millionen Menschen zugeschaut. So viele Zuschauer hatte die Sendung in den letzten 10 Jahren nie. Jimmy Kimmel hat gesagt: Ich wollte den Tod von Charlie Kirk nicht verharmlosen. Aber Kimmel hat auch gesagt: Es ist nicht in Ordnung, wenn die Regierung einen Moderator zum Schweigen bringt.