Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Fernseh-Sendung von Jimmy Kimmel in den USA läuft wieder

Die Fernseh-Sendung von dem Moderator Jimmy Kimmel aus dem Land USA läuft wieder. Bei der 1. Sendung haben sehr viele Menschen zugeschaut. Die Sendung von Jimmy Kimmel war letzte Woche gestoppt worden. Der Grund war: Jimmy Kimmel hat in der Sendung etwas gesagt, was der Regierung von den USA nicht gefallen hat.

Jimmy Kimmel steht vor einer blauen Wand. Er trägt einen schwarzen Anzug und eine schwarze Fliege. Er hebt die Hand.
Jimmy Kimmel ist ein bekannter Moderator in dem Land USA. (picture alliance / Richard Shotwell / Invision / AP )
Dabei ging es um den Tod von dem extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk. Er wurde von einem jungen Mann erschossen. Jimmy Kimmel ist ein bekannter Kritiker von Donald Trump. Er hat in seiner Sendung gesagt: Vielleicht war der Täter ein Fan von US-Präsident Donald Trump. Diese Aussage haben viele Anhänger von Präsident Trump kritisiert. Der Sender ABC hat danach gesagt: Wir stoppen die Sendung von Jimmy Kimmel.
Viele Menschen waren empört über die Entscheidung von dem Sender ABC. Sie haben gesagt: Die Meinungs-Freiheit in den USA ist bedroht. Danach hat der Sender gesagt: Die Sendung von Jimmy Kimmel darf wieder laufen.
Bei der 1. Sendung haben 6 Millionen Menschen zugeschaut. So viele Zuschauer hatte die Sendung in den letzten 10 Jahren nie. Jimmy Kimmel hat gesagt: Ich wollte den Tod von Charlie Kirk nicht verharmlosen. Aber Kimmel hat auch gesagt: Es ist nicht in Ordnung, wenn die Regierung einen Moderator zum Schweigen bringt.
