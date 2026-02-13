Deutlicher Wahl-Sieg für Regierungs-Partei in Japan

Minister-Präsidentin Takaichi freut sich über den deutlichen Wahl-Sieg. (AP / Franck Robichon)

Die LDP ist die Partei von Minister-Präsidentin Sanae Takaichi. Sie hat erst vor kurzem beschlossen, dass es Neu-Wahlen geben soll. Denn ihre Partei hatte nur eine sehr knappe Mehrheit im Parlament. Das wird jetzt anders: Die LDP hat bei der Wahl 2 Drittel von den Stimmen bekommen. Das ist der größte Wahl-Sieg in der Geschichte von der Partei.

Mit einer so großen Mehrheit kann die Partei sehr einfach Gesetze beschließen. Und sie kann auch die Verfassung von Japan ändern. In der Verfassung steht zum Beispiel: Japan ist ein friedliches Land. Japan darf keinen Krieg führen. Die Armee darf sich nur verteidigen.

Minister-Präsidentin Takaichi möchte das ändern. Sie möchte die Armee besser ausrüsten. Denn sie findet: Das Land China ist in der Region militärisch zu stark. Wegen dieser Meinung haben chinesische Politiker die japanische Minister-Präsidentin schon beschimpft.