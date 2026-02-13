Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutlicher Wahl-Sieg für Regierungs-Partei in Japan

In dem Land Japan hat es Parlaments-Wahlen gegeben. Die Regierungs-Partei LDP hat die Wahl deutlich gewonnen. Dadurch könnte sich die Politik von Japan ändern.

Japans Minister-Präsidentin Takaichi steht hinter einem Redner-Pult.
Minister-Präsidentin Takaichi freut sich über den deutlichen Wahl-Sieg. (AP / Franck Robichon)
Die LDP ist die Partei von Minister-Präsidentin Sanae Takaichi. Sie hat erst vor kurzem beschlossen, dass es Neu-Wahlen geben soll. Denn ihre Partei hatte nur eine sehr knappe Mehrheit im Parlament. Das wird jetzt anders: Die LDP hat bei der Wahl 2 Drittel von den Stimmen bekommen. Das ist der größte Wahl-Sieg in der Geschichte von der Partei.
Mit einer so großen Mehrheit kann die Partei sehr einfach Gesetze beschließen. Und sie kann auch die Verfassung von Japan ändern. In der Verfassung steht zum Beispiel: Japan ist ein friedliches Land. Japan darf keinen Krieg führen. Die Armee darf sich nur verteidigen.
Minister-Präsidentin Takaichi möchte das ändern. Sie möchte die Armee besser ausrüsten. Denn sie findet: Das Land China ist in der Region militärisch zu stark. Wegen dieser Meinung haben chinesische Politiker die japanische Minister-Präsidentin schon beschimpft.
Wörter-Buch

  • Japan

    Japan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Tokio. In Japan leben mehr Menschen als in Deutschland. Das Land Japan besteht aus vielen Inseln.

  • Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin

    Ein Minister-Präsident oder eine Minister-Präsidentin ist der Chef oder die Chefin von einer Regierung. Er oder sie wird von den Abgeordneten im Parlament gewählt. In Deutschland sagt man "Minister-Präsident" zu dem Chef von einem Bundes-Land. Er wird von den Abgeordneten im Landtag gewählt. Der Minister-Präsident bestimmt zusammen mit der Regierung über die Politik in seinem Bundes-Land. Manchmal wird der Minister-Präsident auch "Landes-Vater" genannt, oder eine Minister-Präsidentin "Landes-Mutter".

  • Parlament

    Im Parlament treffen sich Politikerinnen und Politiker und entscheiden über die Politik. In einem Parlament sind normalerweise Abgeordnete von verschiedenen Parteien. In Deutschland hat das Parlament den Namen Bundestag.

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Verfassung

    Das deutsche Grund-Gesetz heißt auch Verfassung. In einer Verfassung stehen die wichtigsten Regeln eines Landes. Die Verfassung gibt vor, wie das Land funktioniert. Und sie gibt auch vor, welche Rechte und welche Pflichten die Menschen im Land haben. Eine Verfassung sieht aber in jedem Land anders aus. In Deutschland heißt die Verfassung Grund-Gesetz.

