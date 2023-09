Verseuchtes Wasser von Atom-Kraft-Werk ins Meer geleitet

Aus diesen Wasser-Tanks ist radio-aktives Wasser in das Meer gepumpt worden. (imago images / Xinhua / Xinhua via www.imago-images.de)

In Japan hat es 2011 ein schweres Erd-Beben und einen Tsunami gegeben. Dabei ist auch das Atom-Kraft-Werk Fukushima zerstört worden. Damals ist sehr gefährliches radio-aktives Material ausgetreten. Die Reaktoren sind kaputt und müssen auch jetzt noch mit Wasser gekühlt werden. Das Wasser ist radio-aktiv. Deshalb wird es in riesigen Tanks gesammelt.

Die Firma von dem Kraft-Werk hat schon lange gesagt: Es gibt in Fukushima nicht mehr genug Platz für das Kühl-Wasser. Deshalb müssen wir das Wasser ins Meer leiten. Wir machen das Wasser vorher so gut wie möglich sauber. Jetzt hat die Firma zum 1. Mal Wasser in das Meer gepumpt. Die internationale Atom-Energie-Behörde hat das vorher erlaubt. Sie hat das sauber-gemachte Wasser untersucht und gesagt: Das Wasser ist nicht gefährlich.

Viele Menschen in Japan und in den Nachbar-Ländern haben trotzdem Angst. Sie befürchten, dass durch das Wasser die Tiere und die Pflanzen im Meer verseucht werden. Dann könnte man zum Beispiel nicht mehr im Meer schwimmen und die Fische nicht mehr essen. Der Regierungs-Chef von Japan heißt Fumio Kishida. Er hat ein Video veröffentlicht, in dem man sieht, dass er Fisch isst. Damit will er allen sagen: Es passiert nichts, wenn das Kühl-Wasser ins Meer kommt.