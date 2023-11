Holocaust-Überlebende gestorben

Die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Janina David ist tot. (Istvan Bajzat/dpa)

Eines von ihren Büchern heißt zum Beispiel „Ein Stück Himmel“. In den Büchern erzählt sie, wie ihre Familie vor den Nazis fliehen musste. Die Familie hat auch im Ghetto in der Stadt Warschau in Polen gelebt. Ein Ghetto ist ein abgesperrter Bereich, zum Beispiel ein Stadt-Viertel. Die Nazis haben Juden gezwungen, dort zu leben. Viele Menschen aus Ghettos wurden in Konzentrations-Lager gebracht und dort ermordet.

Janina David konnte aus dem Warschauer Ghetto fliehen. Bis zum Ende des 2. Welt-Krieges lebte sie unter anderem in einem Kloster. Zu ihrem Schutz vor den Nazis hatte sie in dieser Zeit einen anderen Namen. Nach dem Krieg lebte sie in Australien, in Frankreich und in Groß-Britannien.